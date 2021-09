Una buena noticia con respecto a Pelé, quien ya deja terapia intensiva luego que la pasada semana informara que tenía varios días internado luego de una operación para retirarle una sospechosa lesión en el colon pero conforme ha pasado el tiempo ya está por completar su recuperación.

En un comunicado emitido por el Hospital Israelita Albert Einstein hicieron una actualización sobre el estado de salud de O Rei. "El paciente Edson Arantes do Nascimento se viene recuperando de manera satisfactoria, está consciente, conversando activamente y manteniendo signos vitales dentro de la normalidad", afirmaron.

A toda esta situación se le sumó un tranquilizador mensaje por parte de una de sus hijas, Kely, quien a través de su cuenta de Instagram mostró una captura de pantalla de una videollamada que realizaba con su padre en la que el legendario jugador se ve sonriente y evidenciando un buen ánimo.

"Me gustaría agradecerles muchísimo, desde el fondo de mi corazón, por todos los mensajes de texto, mensajes directos y correos electrónicos cariñosos y preocupados que he recibido. No he tenido tiempo de responderlos todos todavía, pero los leí y nos sentimos abrazados", escribió en la publicación.

"Se está recuperando bien de la cirugía. Está libre de dolor, de buen humor. Está un poco molesto porque sólo puede comer gelatina, ¡pero lo superará! Y listo para salir de la UCI y luego volver a casa. Es fuerte y terco, y con la ayuda de todo el increíble equipo de Einstein, además de todo el amor, la energía y la luz que el mundo está enviando, ¡él saldrá de ésta!", añadió la hija de Pelé.