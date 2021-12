El Covid-19 ha puesto en peligro el Boxing Day, pero en Inglaterra están haciendo todo lo posible para poder tener su histórica y tradicional jornada de futbol post Navidad.

Y serán varios los partidos que animarán la jornada de domingo 26 de diciembre, con la Premier League siendo el principal atractivo con loss partidazos de una de las mejores ligas del mundo.

Sin dudas que el partido del Manchester City con el Leicester sea el que más miradas se lleve, esto porque los dirigidos por Pep Guardiola quieren mantener el liderato y así consolidar el objetivo de un nuevo título esta temporada.

Hoy los Citizens están a tres puntos del Liverpool, que no jugará su partido con el Leeds este fin de semana, mientras que se encuentra a 6 puntos del tercero, Chelsea.

Los Blues, por su parte, buscarán no perder terreno y vencer en su visita al Aston Villa, esto tras dos empates consecutivos en la liga inglesa.

Por ahora los otros partidos suspendidos son Liverpool vs Leeds, Burnley vs Everton y Wolves vs Watford. Además, este domingo jugará el Blackburn Rovers de Ben Brereton Díaz con el Hull City y podrás seguir todas las novedades en Redgol, ya que no tiene transmisión oficial.

Programación: Partidos, horarios y dónde ver en vivo

Domingo 26 de diciembre Transmisión Manchester City vs Leicester City / 11:50 horas de Chile ESPN y Star+ Tottenham vs Crystal Palace / 11:50 horas de Chile Star+ Norwich vs Arsenal / 11:50 horas de Chile Star+ West Ham vs Southampton / 11:50 horas de chile Star+ Aston Villa vs Chelsea / 14:20 horas de Chile ESPN y Star+ Brighton vs Brentford / 16:50 horas de Chile ESPN y Star+

Televisión: ¿Quién transmite en vivo y en qué canal el Boxing Day?

Online: ¿Dónde ver en vivo el Boxing Day?

Para ver en vivo por streaming el Boxing Day, podrás ver todos los partidos de este domingo por Star+, además, en Redgol te informaremos de todo lo que pase, resultados y goles de la Premier.