Manuel Pellegrini se ha encargado de instalar su nombre en lo más alto de la historia del Real Betis gracias a dos tremendas temporadas y una en curso que va cada vez mejor. El Ingeniero ha tenido una destacada labor al mando de los verdiblancos, de la mano de pilares como Claudio Bravo y Borja Iglesias.

El delantero había tenido un duro arranque en su llegada al club, pero desde que el técnico chileno asumió el puesto en la banca, su carrera explotó. Siendo figura en La Liga, la UEFA Europa League y la Copa del Rey ha despertado el interés de varios clubes. Aunque ninguno como el del Atlético de Madrid.

El equipo de Diego Simeone no lo ha pasado bien durante la última temporada y necesita con urgencia un goleador. Ahí el nombre de Borja Iglesias comenzó a hacer ruido, lo que comenzó a preocupar a los hinchas verdiblancos.

Tras la sorpresiva salida de Alex Moreno, que tiene molesto a los fanáticos, Manuel Pellegrini ruega para que no le desarmen más el plantel para la segunda rueda. Aunque ante el interés de los Colchoneros, el propio artillero sacó la voz.

"Si alguien quiere que juegue en su equipo debe hablar con el Betis, no conmigo. Primero con el club, si no les convencen a ellos, yo estoy muy feliz aquí", dijo el Panda a Radio Sevilla.

De hecho, Borja Iglesias recalcó que está cómodo con Manuel Pellegrini. "Hipótesis hay muchas. Cuando llegué aquí tenía la intención de estar bien desde el principio y no se dio, hubo que revertir cosas. Ahora me hace feliz ser partícipe de este proyecto".

"Hay ciertas situaciones, hay que valorar cosas personales. Soy feliz con lo que tengo, lo que me viene en los próximos años... Debería ser algo que me moviera otras cosas también. No tomo las decisiones por dinero. Hay que ver la vida que queda por detrás. Soy un afortunado, tengo un buen contrato y me quieren en el sitio donde estoy", agregó.

Pero eso no fue todo, ya que Borja Iglesias también dejó tranquilo a Pellegrini por la chance de ir al equipo de Diego Simeone. "Por ahora sólo me llama Manuel".

Betis va por un nuevo hito en la Supercopa de España

El Real Betis ha tenido un regreso a las canchas de ensueño y se mantiene firme en todos los frentes. Sin embargo, este jueves tendrán un tremendo desafío enfrentando al Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España.

Ante los Blaugranas, el equipo de Manuel Pellegrini se jugará el paso a la final y así tener una nueva oportunidad de alcanzar un título. En la otra llave esperan el Real Madrid y el Valencia, quienes buscarán lo propio.

El duelo del Betis frente al Barcelona está programado para este jueves 12 de enero desde las 16:00 horas de nuestro país.