Paulo Díaz aparece como fijo para el esperado Superclásico entre River Plate y Boca Juniors

Una nueva versión del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se jugará este domingo en Argentina, válido por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

De cara al duelo más importante del fútbol transandino habrá un chileno, porque el defensa central Paulo Díaz es fijo en el esquema de Marcelo Gallardo, para el duelo que se desarrollará en el popular estadio La Bombonera.

Este viernes el entrenador de los Millonarios, Marcelo Gallardo, habló con los medios de comunicación, donde evitó dar el equipo titular, aunque adelantó que no tiene dudas para elegir a los 11 que irán de la partida.

"Tengo el equipo, pero no estoy en condiciones de darlo. No tengo ninguna duda. Todavía no se los dije a los jugadores, seguramente lo haga mañana (sábado) para que estén enfocados de lleno en el partido. No me gusta dar el equipo. No lo hago por esconder, pero no me gusta dar la posibilidad de todavía más información cuando ya se sabe todo. Podría darles tranquilamente el equipo hoy, pero no tengo deseo", expresó el estratega.

Díaz será titular en el Superclásico - Getty

Sin embargo, la prensa del vecino país ya filtró el once del cuadro banda sangre, donde es fijo el chileno Paulo Díaz, que será el defensa marcador por el sector derecho, en una línea de tres zagueros.

De esta forma, River iría con Franco Armani; Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Robert Rojas; David Martínez; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

El partido se jugará este domingo desde las 18:00 horas en el barrio de La Boca y lo podrás seguir por RedGol.