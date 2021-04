Manuel Pellegrini motiva al plantel del Betis: "Nuestra obligación es ganarle al Valladolid"

Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se prepara para la recta final de La Liga de España junto al Real Betis. Este domingo el equipo verdiblanco se mide ante el Real Valladolid en una jornada clave en su lucha por asegurar copas europeas.

Con 50 puntos, el equipo de los chilenos está asegurando torneos internacionales, pero sus escoltas meten presión cada vez más cerca. Los empates en las últimas fechas han complicado a la escuadra del ingeniero, que ahora necesita sumar de a tres si no quiere ceder terreno.

Este viernes Pellegrini realizó la conferencia de prensa previa al duelo de este domingo ante el Real Valladolid y aseguró que saldrá a la cancha con lo mejor que tiene a disposición. "Mi criterio en todos los partidos es poner al equipo que es el mejor para jugar después de verlo toda la semana. Uno trata de equivocarse lo menos posible, nos quedan cinco partidos hasta el final de la temporada y usaremos el mismo criterio".

El Betis sigue peleando por su opción de llegar a copas europeas. Foto: Getty Images

El ingeniero también habló del rival, que también está necesitado de puntos. "Valladolid es un equipo que está involucrado en los puestos de descenso, pero uno nunca sabe en esto cuál es el partido más difícil. Ayer parecía que Granada no estaba y fue a ganarle al Barcelona. Es un equipo que tiene buenos jugadores y será complicado por su capacidad futbolística más que por su posición en la tabla".

Eso sí, Pellegrini le habló fuerte y claro al plantel de cara al choque con el cuadro de Fabián Orellana. "Lo primero que tenemos que hacer es estar todos involucrados para conseguir los objetivos, que van de uno en uno. Nuestra obligación es ganarle al Valladolid y mantenernos en puestos europeos. No sabemos de puntos porque no sabemos de los otros equipos, pero necesitamos ganar para quedarnos con un cupo de la UEFA".

Por otro lado, el técnico del Betis dijo no estar preocupado por la falta de gol en las últimas jornadas. "No hemos podido marcar aunque nos hemos generado ocasiones. Hay que mantener la seguridad defensiva e incorporar un funcionamiento en ataque que tenemos que mejorar".

Los empates han generado críticas en España, pero a Pellegrini no le preocupa. "Como todos los partidos, lo deciden detalles o momentos. Quizás en uno faltó marcar, pero han sido cinco empates con rivales de categoría. Si no se puede ganar, es mejor no perder porque vamos sumando. Ha faltado lo que le falta a todos los equipos, como a Barcelona con Granada"

"El fútbol es así, por algo es la actividad más popular del mundo, hay muchos detalles que influyen en los resultados. Nos gustaría llevar más, pero tenemos puntos para ilusionarnos con pelear la clasificación hasta los últimos partidos. Si no lo hacemos, será por estos juegos y no los empates", sentenció.