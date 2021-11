Manuel Pellegrini, de 68 años, goza de un gran presente en el Real Betis, equipo con el que ya clasificó a octavos de final de la Europa League.

Sin planes de volver a Chile a corto plazo, el Ingeniero reconoce que uno de los objetivos de su carrera es dirigir a la Roja en un Mundial.

Eso sí, en entrevsta con 24 horas, advierte que su prioridad es aportar con su experiencia para desarrollar el fútbol chileno.

"Tendría que ver con qué personas me siento a conversar. No voy a ver si clasifica Chile a un Mundial o no, creo que el desarrollo del fútbol es mucho más importante que eso", señaló.

"Me gustaría muchísimo aportar toda mi experiencia de afuera para que el fútbol se desarrollara", añadió.

Finalmente, afirmó: "Personalmente creo que dentro de mi carrera dirigir a la selección de mi país en un Mundial sería un gran logro".

El Real Betis, que marcha en el quinto lugar de la Liga española, enfrentará al Alicante este 1 de diciembre por la Copa del Rey.