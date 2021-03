Eric Abidal con todo contra el Barcelona: revela interés por Neymar sobre Griezmann y la casi llegada de Pochettino

Luego de dos años como secretario técnico, el 19 de agosto del 2020 Eric Abidal se fue del Barcelona. El ex defensor dejó su cargo luego de fuertes cuestionamientos, los que todavía recuerda y que lo llevaron a romper su silencio.

El francés ofreció una entrevista a The Telegraph, donde no solo revivió su paso por el club sino también contó detalles desconocidos hasta ahora. Uno de ellos fue el interés que tenía por llevar a Neymar de vuelta a los culé.

"Si no hubiéramos firmado a Griezmann antes, estoy 100 por cien convencido de que hubiéramos fichado a Neymar", lanzó Abidal. "Diez días antes de cerrar el mercado, estuve en París hablando con Leonardo (director deportivo del PSG) Necesitábamos un extremo, y cuando Neymar estuvo en Barcelona su nivel fue increíble. No se trata de decir qué jugador es mejor, sino la posición que teníamos que mejorar", agregó.

Para Abidal, Griezmann no era lo que necesitaba el Barcelona. Foto: Getty Images

Fue ahí que Abidal confirmó que la llegada del ex delantero del Atlético de Madrid fue gestión de Josep María Bartomeu. "El presidente, sin embargo, decidió fichar a Griezmann".

Pochettino estuvo cerca de llegar

Otra de las revelaciones de Eric Abidal fue la de la frustrada llegada de Mauricio Pochettino al Barcelona. El ex secretario técnico señaló que no solo él conversó con el argentino cuando se buscaba al reemplazante de Ernesto Valverde.

"Hablé con Pochettino, pero no fui el único del club. Creía que teníamos que traer al mejor entrenador del mercado. Yo tenía que hacer mi trabajo y no pensar que en su etapa en el Espanyol. Para mí, esto tenía que quedar en un segundo plano. Quería al mejor y él es uno de los mejores", explicó.

Como si fuera poco, recalcó que "nunca dije que los futbolistas querían echar a Valverde, sino que creía que tenían que entrenar más duro. Si quieres ser el mejor, tienes que entrenar como el mejor. La única forma de ganar es hacer bien el trabajo durante la semana".

Finalmente confesó que habló con Lionel Messi para terminar con su pelea interna. "Habló conmigo personalmente. Tuvimos una conversación fuerte. No tuve ningún problema, me gusta ser transparente. Me gustó, fue el único futbolista que me dijo su opinión a la cara. Lo respeto".

