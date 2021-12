La irónica reacción de Mohamed Salah al ser consultado por su ubicación en el Balón de Oro: "No tengo nada que comentar"

Lionel Messi fue el gran ganador del Balón de Oro 2021, pero la polémica no ha dejado de estar presente desde entonces. El mundo del fútbol no quedó para nada conforme con la elección del argentino y más mirando el resto de la elección.

Detrás de la Pulga hubo varios resultados que han generado duros cuestionamientos contra el premio y que reviven otra vez la interrogante de si es en verdad un galardón para los mejores. De hecho, hasta los hinchas acusando que ya está muy lejos de ser eso.

Uno de los jugadores que más cuestionamientos ha generado es Mohamed Salah. El Faraón del Liverpool quedó ubicado en el séptimo lugar, en uno de los mejores momentos de su carrera y cuando domina por completo la Premier League.

En el fútbol inglés y también el en la UEFA Champions League, el delantero de Egipto ha sido una de las grandes figuras esta temporada. De hecho, en lo que va de año y con 19 partidos disputados, suma igual cantidad de goles. Un registro que muchos se quisieran, pero que le valió estar muy lejos del premio.

La irónica reacción de Salah por el Balón de Oro

Mohamed Salah había guardado silencio desde que se conoció que Lionel Messi era el ganador del Balón de Oro. Sin embargo, el miércoles recién pasado el Liverpool regresó a las canchas para vencer por 1-4 al Everton, justamente con dos goles más en su cuenta.

Fue ahí que conversó con la transmisión oficial, donde se le consultó por su ubicación. "Has sido séptimo en el Balón de Oro este año" le alcanzaron a decir antes que soltara un movimiento de cabeza y una risa irónica al respecto. "No tengo nada que comentar", señaló.

Pero el periodista no se detuvo ahí y le aseguró que "con tu nivel actual creo que estarás más arriba el próximo año". Ante esto, Moh no se hizo problemas y dejó en claro que no se ilusiona. "Ojalá, eso espero, nunca se sabe. Gracias", recalcó antes de salir rápido del lugar.

Lionel Messi se quedó con el Balón de Oro 2021 y ni el enorme nivel de Robert Lewandowski se lo pudo quitar. Ni decir del resto, que al parecer deben ganar a nivel intergaláctico para que se les considere. Una pena por un premio que, más allá de merecimientos, cada vez suma más polémicas.