Robert Lewandowski finalizó segundo en las votaciones del Balón de Oro 2021 y se quedó nuevamente con las manos vacías, tal como en 2020 cuando era el gran favorito pero el trofeo no se entregó por parte de France Football.

Como todos los años, el Balón de Oro trajo polémica y a pesar que las votaciones favorecieron a Lionel Messi, quien se llevó el séptimo en su cuenta personal, a muchos personajes les quedó de desazón de que pudo haber sido para Robert Lewandowski, posicionado en esta ocasión en el segundo lugar.

El polaco volvió a quedarse con las manos vacías pues no pudo alzar el trofeo en 2020 cuando hizo todos los méritos individuales y grupales para llevárselo cómodamente, algo que incluso resaltó el ganador de este 2021 en su discurso al recibir el galardón. "Te mereces tu Balón de Oro, el año pasado todos estaban de acuerdo con que fuiste el ganador", señaló el argentino.

"Creo que France Football debería darte el Balón de Oro como te lo mereces, y te lo ganaste el año pasado. Ojalá France Football pueda dártelo y lo tengas en tu casa. Fuiste un justo ganador y no te lo dieron solo por el tema de la pandemia", añadió el futbolista del PSG, algo que abrió la discusión.

Tras esas palabras, el editor jefe de la revista que entrega el galardón, Pascal Ferré, reconoció que están abiertos a la idea. "Lo que dijo Messi fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos", indicó el periodista.

"No podemos estar seguros de si Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. No podemos saberlo porque no hubo votaciones, pero, para ser honesto, tenía muchas posibilidades de ganarlo", puntualizó Ferré sobre la gran oportunidad que perdió el goleador del Bayern Munich.