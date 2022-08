Una joya se vio en el fútbol argentino, en el duelo que Atlético Tucumán venció por 4-0 a Barracas Central en la liga trasandina. El broche de oro para la goleada fue obra de Mateo Coronel, quien realizó una jugada que está dando la vuelta al mundo por la increíble precisión técnica para anotar el último tanto de la jornada.

Cuando el partido finalizaba, hubo un córner para Barracas Central. Tras un despeje de la defnesa local, la pelota le quedó a Coronel, quien tenía visto al portero Maximiliano Gagliardo, que se encontraba muy adelantado.

Ahí fue donde se atevió a pegarle al arco a pesar de estar a 70 metros de distancia. La parabola de la pelota fue extraordinaria y logró ingresar al arco, para sellar un 4 a 0 inolvidable, que de seguro la hinchada guardará toda la vida.

“Una locura, estoy muy contento. No lo puedo creer, había intentado varias veces y uno trata siempre de pegarle desde mitad de cancha, pero no me imagine que iba a ser así. No no lo pude ver todavía, sí me mostraron un par de fotos", contó el futbolista de 23 años al término del partido.

Con ayuda de la tecnología, se lo mostraron rápidamente en los vestuarios. "Uhh, golazo. Qué locura", fue la reacción de Coronel al ver el tanto por primera vez a través de un celular.

Luego contó que "en Argentinos Juniors hace poco intenté lo mismo en un partido contra Unión pero el arquero me la sacó casi en la línea. Me gusta siempre mirar que estén adelantados. Gracias a Dios que salió y estoy muy feliz por eso", contó en ESPN.

Atlético Tucumán es el sólido puntero en Argentina y se ilusiona con su primera estrella. Claro que ahora viene un duro desafío: el domingo en la Bombonera, frente a Boca Juniors.