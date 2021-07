"Con lo justo": Lionel Messi revela que jugó la final de la Copa América ante Brasil con problemas físicos

Lionel Messi pagó su histórica deuda con la selección Argentina y se coronó como el nuevo campeón de la Copa América. La pulga lideró a la albiceleste para conseguir el aguerrido triunfo por la cuenta mínima ante Brasil en el Maracaná, celebrando por fin un título.

Pero el capitán e ídolo de los trasandinos por poco pudo quedar fuera del partido. Así lo reconoció él, quien tras el encuentro conversó con los medios y reveló que presentó problemas físicos.

Messi señaló que no estaba lesionado, pero sí con dolores. "Venía arrastrando molestia en el isquiotibial, los últimos partidos fueron seguidos, sin tiempo de descanso, estábamos todos iguales, con lo justo al final, por suerte lo sacamos y salió bien", reconoció.

Messi por fin pudo celebrar un título con Argentina. Foto: Getty Images

Pero pese a ello, la pulga estaba feliz de conseguir el título. "Muchísimas veces soñé con esto. Se lo dedicó a mi familia, mi mujer, mis hijos, mis viejos, mis hermanos, que muchas veces les tocó sufrir, igual que yo o peor. Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar varios días tristes, sin ganar nada y esta vez es diferente".

Ya con la Copa América ganada, ahora Argentina se enfoca en las eliminatorias a Qatar 2022. "Siempre que se gana hay que aprovechar el envión, es más fácil cuando los resultados acompañan. Hay que aprovechar el envión y sobre todo esta camada de jugadores. Les dije que ellos eran el futuro de la Selección y no me equivoqué, me lo demuestran ganando este título".

"Hace tiempo que venimos trabajando juntos, es un grupo de chicos espectaculares, me siento muy feliz siendo parte de este grupo, disfruté mucho de estos 45 días y termina de una manera impresionante con la consagración", agregó.

Finalmente tuvo solo elogios para Lionel Scaloni, que silenció las críticas con un título. "Esto es mérito de él, lo que hizo, lo que construyó, creo que ya son tres años de que arrancó su proceso, siempre fue en crecimiento, siempre quiso lo mejor para la Selección. Supo armar un grupo espectacular, un grupo ganador, merece el reconocimiento. Hace mucho tiempo que Argentina no era campeón de América y hoy lo consigue de la mano de él".