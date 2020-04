Agente de Lucas Pratto contraataca: "No le gusta no jugar. Esta situación no le sirve a nadie"

Lucas Pratto es noticia en Argentina pese a que los equipos en Argentina tampoco están en la cancha y el ex delantero de Universidad Católica no es estelar en River Plate, lejos de los minutos que esperaba tener.

Hace unos días, el representante del delantero, Gustavo Goñi, manifestó que “va a caer por su propio peso que Pratto tendrá que salir”, lo que generó polémica en River Plate y hasta rumores de un regreso del Oso a la UC. El agente volvió a sacar la voz.

“Pratto quiere jugar. No sería Pratto ni hubiera llegado a serlo si se conformara con ser suplente. En un momento parecía que se armaba una polémica... Obviamente lo que opino es lo que yo creo, nadie más”, dijo Goñi a TNT Sports.

Agregó: “creo que en la situación en que está no le sirve a nadie. Primero porque a Lucas no le gusta no jugar. Y segundo, porque con las necesidades que va a tener River, contar con un jugador de la magnitud de Pratto sentado en el banco con el contrato que tiene, tampoco le va a servir”.

Sentencia que “Rodolfo D’Onofrio sabe que en el último mercado hubo una oferta que le resultó baja y así como el club la rechazó, nosotros pusimos violín en bolsa. Lucas no va a hacer nada que perjudique a River”.