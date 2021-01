AC Milan vs Atalanta | Ver EN VIVO, ONLINE Y POR TV al equipo de Zlatan Ibrahimovic por la fecha 19 de la Serie A

El súper líder de la Serie A se mantiene firme camino a un Scudetto que ha sido esquivo en los últimos años. Zlatan Ibrahimovic comanda el nuevo AC Milan que ha tenido una temporada maravillosa, pero que ahora tiene un duro desafío frente al Atalanta.

Los rossoneros suman 43 puntos y son punteros exclusivos del campeonato italiano. Pese a que el Inter de Milán está cerca en la clasificación, parece difícil que el Milan tropiece en el futuro próximo. Además, el líder también goza por la vuelta de Zlatan Ibrahimovic a las canchas; el goleador sueco anotó un doblete que le dio la victoria frente al Cagliari.

Por su parte, el Atalanta viene de una gran racha en el Calcio. Los de Bérgamo suman 33 puntos, y se ubican en la sexta plaza del torneo italiano. En la última jornada rescataron un punto en el empate frente al Udinese, lo que impidió escalar incluso más en la tabla, ya que el Napoli -con 34 unidades- es el tercero de la liga.

Sumado a lo reñido del puntaje, el Atalanta tiene serias posibilidades de sumar de tres frente al Milan, esto porque suman 11 jornadas por Serie A sin conocer la derrota. Una increíble racha que los ha puesto nuevamente en la pelea, como fue en la temporada anterior.





Día y hora: ¿cuándo juegan AC Milan y Atalanta por la Serie A?



AC Milan y Atalanta jugarán el día sábado 23 de enero a las 14:00 horas de Chile.



Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV AC Milan vs Atalanta?



El partido será transmitido por ESPN 3 y Rai Italia. Revisa aquí tu cableoperador:



ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en ESPN Play.