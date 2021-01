AC Milan vs Atalanta | Fecha, hora, cómo y dónde ver en vivo al Rossoneri frente a los de Bérgamo por la fecha 19 de la Serie A

Comandados por Zlatan Ibrahimovic, el Milan sigue pisando fuerte en su camino hacia el scudetto. Ahora tienen a un duro rival en frente. El Atalanta arrastra un gran invicto. El duelo será un partidazo.

Con 43 unidades, el Milan es el único líder de la Serie A, aunque es seguido de cerca, el Rossoneri se puede ilusionar con el título. Con la vuelta de Zlatan en todo su esplendor, los punteros de la Serie A despacharon por 2-0 al Cagliari. Como era de esperarse, ambos goles fueron anotados por el veterano sueco.

El Atalanta llega con todo al choque. En su última aparición por Serie A los de Bérgamo solo pudieron empatar con el Udinese. A pesar de repartir puntos, el Atalanta llegó a las 33 unidades. Rendimiento que los tiene en el sexto lugar. El tercero de la tabla, el Napoli, ha cosechado 34, por lo que los puestos altos están al alcance de la mano. Además, el Atalanta tiene un extendido invicto. Ya son 11 los duelos por Serie A en los que no han caído, aunque sus dos últimos partidos fueron empates.

El AC Milan tiene un estrecho margen de error y parece bien encaminado en ganar el scudetto por primera vez desde el 2011. El Rossonero solo ha perdido un partido en esta campaña y quiere quitarle la hegemonía a la Juventus. ¿Será esta la temporada que ello suceda?

Día y hora: ¿cuándo juegan AC Milan y Atalanta por Serie A

El partido entre AC Milan y Atalanta se jugará el día sábado 23 de enero a las 14:00 horas, hora chilena.

Con el triunfo frente al Cagliari, el Milan es el líder de la Serie A por tres puntis. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV AC Milan vs Atalanta?

El encuentro será transmitido por ESPN 3 y Rai Italia. Reviso aquí los canales según tu cableoperador:



ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en ESPN Play.