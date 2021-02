Unión La Calera vs Deportes Antofagasta | Fecha, hora, cómo y dónde ver en vivo a cementeros y pumas por la fecha 32 del Campeonato Nacional

Ya son tres jornadas consecutivas en las que los cementeros ceden puntos, tres partidos en los que tuvieron la oportunidad de quedar como los punteros. Ahora van de nuevo, esta vez contra Deportes Antofagasta por la fecha 32 del Campeonato Nacional.

Empate con Cobresal, derrota frente Deportes Iquique y la última, 2-1 abajo contra Colo Colo en el Estadio Monumental. Los cementeros a esta altura podrían ser líderes de la tabla, pero no han tenido la jerarquía. Están obligados a vencer a los pumas, ya que en la próxima fecha se enfrentan a Universidad Católica.

Los cementeros necesitan hacerse fuertes de local, ya que una derrota más y un triunfo de los cruzados, podría significar el fin de las ilusiones en la quinta región.

En Antofagasta están tranquilos, aunque no del todo salvados. Los pumas se ubican en la decimosegunda posición de la tabla acumulada. Aunque parecen fuera de peligro, no pueden ceder puntos para no complicarse en una tabla que se mueve de manera diaria.

Por otro lado, el CDA se ilusiono con la Copa Sudamericana. En este momento cuentan con 44 puntos, lo que los tiene en el sexto lugar de la tabla. Aunque hay varios equipos peleando estos puestos, los pumas corren con ventaja.

Día y hora: ¿cuándo juegan Unión La Calera y Deportes Antofagasta por el Campeonato Nacional?

Unión La Calera y Deportes Antofagasta jugarán el día viernes 5 de enero a las 19:15 horas de Chile.

Cuando se enfrentarón por la primera rueda, Deportes Antofagasta venció por 3-1 a Unión La Calera. (Foto: Agencia Uno)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Unión La Calera vs Deportes Antofagasta?

El partido será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en Estadio TNT Sports.