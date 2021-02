Santiago Wanderers vs Curicó Unido | Fecha, hora, cómo y dónde ver en vivo a caturros y torteros por la fecha 32 del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional llega a sus etapas finales, y la lucha por no descender es noticia todos los días. Curicó Unido no la pasa bien, y si no ganan frente a los porteños quedan muy mal parados.

A pesar de estar en el noveno lugar de la tabla, incluso con oportunidades de clasificar a la Copa Sudamericana, el descenso por tabla acumulada es una amenaza real para los torteros. Ya son cinco los partidos en que no han ganado, acumulando tres derrotas y dos empates. Con este rendimiento quedan en el decimoquinto lugar de la tabla de promedios con un coeficiente de 1.191. Solo superan a Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Deportes Iquique.

Santiago Wanderers está en mejores condiciones en la tabla acumulada, pero tampoco pueden bajar la guardia. En este momento no aparecen en los último siete lugares y pueden respirar. En el Campeonato Nacional cuentan con 40 unidades, algo que incluso les permite ilusionarse con la Copa Sudamericana, ya que el octavo lugar está a tres puntos.

Además, en la próxima fecha, los torteros se miden con Universidad de Chile en un partido que podría definir quien va al partido de repechaje, o incluso si se dan los resultados, quien desciende de manera directa.

Día y hora: ¿cuándo juegan Curicó Unido y Santiago Wanderers por el Campeonato Nacional?

Curicó Unido y Santiago Wanderers jugarán el día viernes 5 de enero a las 21:30 horas de Chile.

Palermo no ha podido replicar el buen rendimiento que tuvo el equipo en el inicio de la temporada y cada fecha que pasa se acercan más a la zona de descenso. (Foto: Agencia Uno)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Curicó Unido vs Santiago Wanderers?

El partido será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Revisa aquí tu cableoperador:



TNT Sports 2 (Ex CDF Premium)

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

TNT Sports HD (Ex CDF HD)

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en Estadio TNT Sports.