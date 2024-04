Los videojuegos de batallas y disparos vienen siendo de lo más explotado en el último tiempo. Y era que no, los juegos en que nos convertimos en soldado tienen cierta mística que nos hacen ser lo más parecido a un héroe de película de acción.

Pero poder innovar en esto está siendo cada vez más difícil. Y por eso es tan aplaudible lo que logra Helldivers 2. El título para PlayStation llegó en febrero a todo el mundo, y en pocas semanas ha sido de lo más destacado del año por una divertida premisa.

Ser un Helldiver, un soldado de esta gigante organización galáctica, es solo el resumen de una graciosa introducción en que te enseñan a ser un soldado con harto humor negro.

De ahí viene la etapa de aprender los movimientos en un tutorial. Que también tiene puntos superfuertes al hacerlo lo más realista posible mientras una voz te va guiando.

Y es que el tutorial es algo que muchas veces necesitamos, pero los videojuegos no saben cómo presentarlo de una forma que no sea tediosa. Aquí fue ágil, divertido y obviamente con muchos disparos.

Ya luego de aprender lo básico nos llevan directamente a la nave para ver las primeras misiones y en que puedes elegir qué planeta visitar para defender los territorios con distintas misiones.

Pero con algo en común: destrozar extraterrestres y mucho trabajo en equipo online. Eso fue uno de los puntos que más puedo destacar. Y es que por experiencia, a la primera misión hice equipo con un buen hombre nivel 13 que me ayudó en todo y era muy agradecido cada vez que le cubría la espalda matando extraterrestres.

Aquí la jugabilidad es bastante sencilla para acostumbrarse, ya que tiene puntos bastante simples y los casi mismos botones del control para hacer los típicos movimientos de apuntar, disparar, agacharse y correr.

También quedé loco con la opción de las estratagemas. Para quienes no la conocen, básicamente es una opción que apretando ciertos botones del mando (todo muy simple, no se preocupen); podías pedir a las naves de arriba que te enviaran cosas como armamento y para reabastecerte.

Además, puedes pedir que desde arriba manden un ataque fuertísimo para destruir a tus enemigos o una base. Algo bastante novedoso y simple, que si bien no está pensado para que lo ejecutes en plena balacera, sí para momentos de reorganización.

En cuanto a las gráficas, es bien interesante lo que se logra con los ambientes en cada planeta de Helldivers 2 y también las batallas con estos, en el buen sentido, horribles extraterrestres.

Los disparos y todo lo que salta, digamos, es bastante realista y rápido. Por lo que también es un ponto a favor. Comenzamos con dificultad sencilla y es fácil acostumbrarse a las batallas; lo mismo que apuntar. Que a diferencia de otros juegos, aquí lo recomendado es no moverte en vez de correr y disparar a lo loco.

Puntuación de Helldivers 2 8/10: Innovador y recomendable

En conclusión, Helldivers 2 viene a innovar en los juegos de batallas y soldados. Algo bastante entretenido que ya por su historia te engancha y no se queda en lo típico.

Las gráficas también destacan bastante. A tal punto que por momentos uno se siente en algún planeta visto en Star Wars. Más desolados claramente.

La jugabilidad sí es el punto fuerte y es recomendable tanto para expertos o conocedores de estos juegos; como también para quienes incursionen por primera vez. Me pareció un juego perfecto para los que no tienen tanta experiencia y quieren partir con un videojuego de disparos.

La parte cooperativa de jugar online también es bastante sencilla para hacer las misiones; y se explota el compañerismo de gran manera. No es suficiente con jugar bien, también debes cuidar a tus compañeros tanto para revivirlos como también porque son necesarios en la misión.

Las características que se añaden para por ejemplo darle realidad a las misiones y tener que llamar a tu nave para que te venga a buscar en medio de terribles disparos; es un punto muy llamativo. No es suficiente con llegar a la zona y que sea todo automático, necesitas habilidad para escapar a a tu nave.

¿Punto negativo? Quizás el hecho de que necesitas sí o sí conectarte a internet y tener tu cuenta Plus. En tiempos actuales, tener una parte para jugar sin conexión o que no sea obligación, me parece necesario para todo videojuego.

Totalmente recomendado y unas felicitaciones a Arrowhead Game Studios y Sony Interactive; que logran un juego innovador y entretenido para pasar horas jugando.