The Last of Us Part II es prohibido en Medio Oriente y Norte de África

The Last of Us Part II no pasó el filtro de censura y fue prohibido en Medio Oriente y en el norte de África, así lo reportó un usuario que recibió la confirmación por parte de PlayStation.

"Si existe un juego en alguna región de la tienda, significa que el juego está prohibido por las autoridades competentes del país y no podemos hacer nada al respecto", fue el mensaje por parte de PS que recibió un gamer.

Lamentablemente los usuarios del norte de África y Medio Oriente no podrán hacer compras digitales del juego de Naughty Dog y tendrán que conseguirlo de manera física, aunque con la prohibición será algo más complicado.

Para este miércoles está programado un State of Play especial dedicado a The Last of Us: Parte II donde mostrarán 25 minutos del gameplay, en lo que será la mayor muestra del videojuego antes del lanzamiento oficial el próximo 19 de junio para PlayStation 4.