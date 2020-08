Serie de The Last of Us expandirá la historia del videojuego en vez de rehacerla

La llegada de The Last of Us Part II a PlayStation 4 en este 2020 no es lo única buena noticia para los fans de la historia creada por Naughty Dog, ya que también a futuro se ve la esperada adaptación del videojuego en televisión tras confirmarse su serie para HBO.

Uno de los puntos que más preocupa a los fans de la historia protagonizada por Joel y Ellie es cómo será la adaptación en el mundo de la televisión, considerando la gran clase de desastres que se han visto en el pasado en este tipo de proyectos, sobre todo si se piensa en el mundo del cine adaptando historias de videojuegos.

Craig Mazin, uno de los encargados de la serie, señaló en conversación en el podcast de la BBC que “creo que los fans tienen una especie de preocupación de que, cuando alguien ajeno licencia su franquicia, esa gente no la entienda realmente o pueda llegar a cambiarla".

El mismo Neil Druckmann, director de The Last of Us, estará involucrado en esta adaptación del videojuego en televisión.

En ese sentido el creador de Chernobyl señaló que "en este caso lo estoy haciendo con el tío que la creó y lo que estamos cambiando está pensado para rellenar huecos y expandir, no para deshacer, sino más bien para ampliar".

Hay muy de información en torno a esta adaptación a la televisión de The Last of Us, algo entendible considerando que en Naughty Dog estaban completamente enfocados en el lanzamiento de la segunda parte del videojuego en los últimos meses. Lo que si es seguro es que el argentino Gustavo Santaolalla regresará para darle vida musical al proyecto, tal y como lo hizo para las consolas.

