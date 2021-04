Wanderers eSports y Rodelindo Román prometen sacar chispas en el estelar del ePrimera DIRECTV GO

Este miércoles se sigue desarrollando la primera jornada de la ePrimera DIRECTV GO, y que comenzó con emocionantes duelos que tuvieron como

protagonistas al actual monarca, Everton de Viña del Mar, y a Cruzados eSports, que sumaron 6 puntos respectivamente, y lideran sus grupos posicionándose hasta el momento como favoritos para levantar el trofeo.

El martes se disputaron los duelos del Grupo 3 donde Deportes Temuco y Deportes Concepción no se hicieron daño y empataron tanto la ida como la vuelta por 1-1, mientras que Deportes Melipilla y Huachipato empataron a 1 y los acereros se quedaron con la vuelta por 1-4.

Pero el estelar de la jornada de miércoles tendrá como protagonista a Wanderers eSports, representado por Jabid Abdo, y Rodelindo Román, con Nicolás Campos en el control.

+Revive la jornada de martes del ePrimera DIRECTV GO:

Ambos palpitan esta especial previa. El player porteño llegó en la primera edición del ePrimera DIRECTV GO a la semifinal inclinándose ante Palestino eSports, de Guillermo Maluenda, hoy en Deportes La Serena, y se ha preparado lo mejor posible.

“Para este campeonato me he he preparado como para un partido importante, con harto entrenamiento por detrás para llegar lo mejor posible, ya que es la competencia más grande. La expectativa del torneo es clara, campeonar y dar el mejor papel posible”, dijo el player de Wanderers eSports.