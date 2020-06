Notable: Recrean tráiler de The Last of Us Part II en increíble versión LEGO

A solo unos días del esperado lanzamiento de The Last of Us Part II para PlayStation 4 son varios los fans del videojuego de Naughty Dog que hacen cosas bastante particulares para que la espera se haga más rápida.

Así al parecer fue como pensaron los miembros del canal Pavesome Films, quienes recrearon el tráiler del videojuego cuadro a cuadro en versión LEGO, dando como resultado una copia bastante fidedigna en comparación al original.

No es primer trabajo de Pavesome Films de este tipo, ya que son expertos en realizar este tipo de proyectos, sobre todo basándose en el cine, siendo el de The Last of Us Part II el primero que hacen en el mundo de los videojuegos.

Mira el tráiler LEGO de The Last of Us Part II:

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia vista en el 2013, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes tráileres y adelantos, con más importancia al futuro de Ellie, quien será la protagonista del videojuego.

Según el sitio web de la revista GQ, este proyecto de Naughty Dog durará el doble en comparación a la primera entrega de la franquicia, entre 25 o 30 horas de juego, siendo de los más largos creados por el estudio.

