Naughty Dog pide no compartir las filtraciones de The Last Of Us 2 y avisa que el juego vale la pena

The Last Of Us 2 fue anunciado para el 19 de junio y pese a las filtraciones de la historia del título, Naughty Dog avisa que valdrá la pena la espera. La empresa norteamericana también le pidió a sus fanáticos no compartir los detalles que se han liberado ilegalmente.

"Sabemos que los últimos días han sido muy difíciles para ustedes. Nos sentimos igual. Es decepcionante ver la distribución de material pre-lanzamiento del desarrollo. Hagan lo mejor que puedan para evitar spoilers, y les pedimos que no arruinen ningún detalle a otros", manifestó por redes sociales.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Y agregó que "The Last of Us: Part II estará en sus manos pronto. No importa lo que vean y escuchen, la experiencia final valdrá la pena totalmente".

Cabe recordar que gran parte de la historia de The Last Of Us 2 fue filtrada por redes sociales, por lo que varios usuarios ya conocen de qué trata el videojuego que será lanzado en los próximos meses.