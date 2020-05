Naughty Dog detalla las mecánicas jugables de The Last of Us Part II

The Last of Us Part II está a la vuelta de la esquina y Naughty Dog liberó la segunda parte del "Inside The Last of Us Part II" donde dan detalles de las mecánicas jugables del título. La supervivencia es la premisa del juego y así te sentirás en cada momento con Ellie.

"Estamos dando un vistazo más de cerca a la historia en The Last of Us Part II, incluidos algunos de los temas centrales que estamos explorando, un vistazo a la vida de Ellie y Joel en Jackson, y cómo estamos ampliando el mundo y elenco de personajes", avisó PlayStation por su blog.

Neil Druckmann, productor del juego, aseguró que "una de las cosas es que sientas la presión de la supervivencia. Que tengas que sobrevivir por los pelos, cómo puedes aprovechar todas estas cosas que te encuentras. Cualquier tipo de bala, cualquier trapo, cualquier botella con alcohol… Cómo aportamos esa sensación de ser un superviviente dentro de este mundo".

Ellie es la protagonista principal y su aspecto físico la ayudará a ser más rápida ante rivales más grandes. Además, será súper importante la habilidad de camuflarte para dañar a los enemigos y cada una de las balas cuenta, no las puedes desaprovechar.

El próximo 19 de junio llega a nuestros hogares el esperado The Last of Us Part II y no lo hará solo, ya que Sony anunció una edición limitada de la PS4 Pro enfocada en el juego de Naughty Dog.