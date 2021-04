Naughty Dog | Youtuber arregla The Last of Us II con parche next-gen que simula una mejoría gráfica para PlayStation 5

The Last of Us dejó a todo el mundo boquiabierto en 2012, cuando se estrenó su primera parte. Precuela que fue galardonada como merecía y hoy por hoy es un clásico de los videojuegos, a nueve años de su salida. Lamentablemente, lo que le siguió no llegó tan alto, pese a tener grandes resultados en ventas.

La segunda parte del título de Naughty Dog, The Last of Us II llegó al mercado en junio del año pasado en PS4 y ad portas de su primer aniversario todavía no hay novedades de un paso de mejor calidad a PS5, la consola más actual de Sony. Por esto, los usuarios hicieron su magia para adaptar el juego a los gráficos de la última PlayStation.

El youtuber español “El Analista de Bits” publicó en su canal de la red social un vídeo en el que imagina cómo sería The Last of Us II en PS5 con un parche next-gen, el cual aportaría nuevas gráficas y una mejoría de rendimiento. El videocreador ibérico utilizó varios programas de escalado mediante inteligencia artificial y edición.

El juego funciona a 4k (2160p) y 60 FPS, mientras que la versión original de PS4 se ejecuta a 1440p y 30 FPS. Por el momento no hay más información acerca de una mejora para la secuela de The Last of Us, pero si se ha rumoreado acerca de un remake para la primera parte de la saga.