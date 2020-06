Maravilloso: Usuarios recrean Nothing Else Matters de Metallica en el minijuego de la guitarra en The Last of Us Part II

Unos los momentos más curiosos en la historia de The Last of Us Part II es cuando Ellie se toma pequeños momentos para demostrar sus dotes con la guitarra tras las enseñanzas de Joel.

Para el recuerdo quedará su interpretación del clásico Take on Me de A-ha en las primeras horas del videojuego, pero lo que pocos notaron es que tras esa escena se desbloquea un minijuego donde puedes controlar a tu antojo y tocas las notas que tu quieras de la guitarra al aprovechar el touchpad del control de PS4.

Es así como los más entusiastas y talentoso han logrado sacar canciones reales de la mano de Ellie, recreando verdaderos clásicos de la música contemporánea gracias a este minujuego creado por Naughty Dog.

Fue Joel quien enseñó a tocar la guitarra a Eliie.

Uno de los que más popularidad ganó fue la recreación de Nothing Else Matters de Metallica, tocada de forma perfecta con la guitarra de Ellie.

Mira la interpretación de Ellie de Nothing Else Matters de Metallica:

Pero no solo eso, ya que son varios los temas que se han podido interpretar con este curioso minijuego. En RedGol Gamer te dejamos estas notables interpretaciones:

