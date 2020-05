Este miércoles habrá un nuevo State of Play dedicado exclusivamente a The Last of Us Part II

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 de Naughty Dog que llegará a la consola de Sony el próximo viernes 19 de junio.

Para poder hacer más amena la espera es que Sony hará una transmisión especial en sus canales dedicados a PlayStation de “State of Play”, una serie de eventos de la empresa nipona dedicados a mostrar sus adelantos en sus proyectos exclusivos.

El evento comenzará a las 16:00 hora chilena de este miércoles 27 de mayo en una transmisión que durará alrededor de 25 minutos y que se centrará en la jugabilidad del videojuego evitando spoilers de la historia. Será dirigido por Neil Druckmann, director del proyecto de Naughty Dog.

El próximo episodio de State of Play estará dedicado a The Last of Us Part II: https://t.co/dF70Nw0fD1



Sintoniza este miércoles a la 1:00 PM Hora del Pacífico / 4:00 PM Hora del Este mientras @Naughty_Dog nos comparte nuevos detalles y un gameplay extendido nunca antes visto. pic.twitter.com/g8ayaNBPSr — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 25, 2020

Cabe mencionar que el evento está centrado y dedicado íntegramente a The Last of Us Part II, dejando de lado cualquier novedad en torno a la PlayStation 5, tal y como se vio en el State of Play dedicado a Ghost of Tsushima.

El esperado videojuego llegará a la PS4 el viernes 19 de junio.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada en el 2013, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes tráileres, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

