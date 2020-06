Dinero bien invertido: Afirman que The Last of Us Part II durará el doble que el primer título

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 por parte de Naughty Dog que llegará el próximo viernes 19 de junio, siendo el videojuego que cerrará con boche de oro esta generación de consolas.

El videojuego será uno de los más largos creados por la empresa norteamericana, superando por bastante lo visto en el primer The Last of Us de PlayStation 3 lanzado en el 2013.

Según el sitio web de la revista GQ, este proyecto de Naughty Dog durará el doble en comparación a la primera entrega de la franquicia, entre 25 o 30 horas de juego, siendo de los más largos creados por el estudio.

Algunos podrían creer que esta durabilidad podría jugar en contra del ritmo de la historia, cosa que descartada por GQ. “A lo largo de su extensa historia se mantiene impredecible, evita el tropo y nunca sucumbe al peso de las expectativas ofreciendo mero fan service”, afirmó la publicación.

TLOU 2 superará por bastante tiempo lo visto en el 2013 para PlayStation 3.

Cabe mencionar que The Last of Us 1 tenía una duración aproximada de 15.5 horas aproximadamente, esto jugándolo de forma rápida, ya que podías extender tu experiencia su buscabas todas las notas o mejoras.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia vista en el 2013, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes tráileres y adelantos, con más importancia al futuro de Ellie, quien será la protagonista del videojuego.

