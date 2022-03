El Team Garou es el primer DLC que se estrena en el juego The King of Fighters XV

Primero hizo noticia porque sumó música de The King of Fighters 2002 UM y ahora destaca porque llegaron los primeros personajes DLC, hablamos de The King of Fighters XV, título más reciente de la legendaria saga de peleas de SNK que albergó el debut del Team Garou. El juego se estrenó en febrero de este año y está disponible para múltiples plataformas.

El Team Garou está compuesto por los personajes Rock Howard, Gato y B.Jenet, todos provenientes del juego Garou: Mark of the Wolves, desarrollado y distribuido por SNK el cual se estrenó en el año 1999 para la consola Dreamcast de Sega. Howard fue entrenado por Terry Bogard, otro de los personajes KOF XV, pero fue B.Jenet, ex líder pirata, quien alentó a él y a Gato a entrar al torneo del actual juego de la franquicia de peleas. Con la suma de estos personajes el juego The King of Fighters XV tendrá 42 peleadores jugables.

¿Cuándo se estrenó The King of Fighters XV?

El juego de peleas se lanzó el 17 de febrero de 2022 y está disponible para las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (vía Steam y Epic Games Store).