Cada vez falta menos para el 11 de abril, día que se realizará la Final Internacional de Red Bull Batalla en el Movistar Arena de Chile. Los 16 MC’s que lucharán por la corona ya están confirmados y ahora se anunció al DJ que estará a cargo de poner las bases en la competencia, se trata de Verse.

Guillermo Camacho Rodriguez, oriundo de Madrid, estará en su cuarta Internacional tras 2014, 2016 y 2017. Verse es uno de los DJ’s mas condecorados de la escena y será parte fundamental de la madre de todas las batallas el próximo mes en nuestro país.

Con esto, sólo queda por confirmar el jurado y los Hosts que estarán en el Movistar Arena, nombres que se cononcerán en los próximos días. Así, la Final Internacional está casi completa, ya que también todas las entradas para el evento fueron vendidas, por lo que se espera un lleno completo.

Los 16 competidores

-Chuty (España): Campeón internacional 2024.

-Gazir (España): Campeón internacional 2024.

-El Menor (Chile) – Tercer lugar final internacional 2024

-Éxodo Lirical (República Dominicana) – Campeón centroamérica 2024

-Teorema (Chile) – Campeón nacional Chile 2025

-Bnet (España) – Campeón nacional España 2025

-Larrix (Argentina) – Campeón nacional Argentina 2025

-Almendrades (Perú) – Campeón nacional Perú 2025

-Reverse (Cuba) – Campeón Estados Unidos 2025

-Valles-T (Colombia) – Campeón nacional Colombia 2025

-Fat Tony (México) – Campeón nacional México 2025

-Lancer Lirical (Venezuela) – Campeón Final Sudamérica 2026

-Fat N (Colombia) – Campeón Torneo de Plazas 2026

-Androide (Honduras) – Campeón Final Centroamérica 2026

-Rapder (México) – Mejor Segundo 2026

-Nekroos (Perú) – Mejor Segundo 2026