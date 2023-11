Anubis pasó por Batallón de RedGol y dio su análisis de las posibilidades de Nitro en la Final Internacional de Red Bull Batalla. El campeón de DEM dejó en claro que el representante chileno es un rival difícil para cualquiera y que el manejo del público puede ser una clave muy importante.

“Sí, y ni siquiera sé si tan sorpresa. Es que el Nitro es muy bueno y allá en Colombia le está yendo bien, ahora que está compitiendo allá en la FMS. Entonces, no, no me sorprendería que le fuera bien, porque es un tipo que sabe controlar el público, sabe mover su público y en Chile ya supo cómo manejar al público y ahora está compitiendo mucho allá (Colombia), entonces también está entendiendo cómo funciona el público de allá más que cualquier otro”, explicó el MC.

Y agregó que “sin menospreciar gente con experiencia como Aczino y Chuty que no necesitan ser local para saber cómo manejar un público, ¿me entendí? Pero sí creo que esa cercanía lo puede ayudar mucho a lograr cosas, más allá de que también es muy bueno. O sea, es un rival muy peligroso, le ha ganado a los mejores, entonces lo veo duro”.

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2023 se celebrá en Bogotá, Colombia, país donde Nitro ya ha tenido varias fechas de FMS Colombia, por lo que será considerado como el segundo local de la competencia detrás de Fat N, que reemplaza a Carpediem.

LA ESTRATEGIA

Anubis se refirió al propuesta y estrategia que debe utilizar Nitro en la Internacional. Dejó en claro que debe dejarse llevar por lo que siente y no por lo que le diga el resto o el público: “yo creo que tiene que ir con lo que él piense, con lo que él sienta y con la mayor tranquilidad posible. Creo que es una persona que con presión, pero sin tanto nerviosismo, hace las cosas mucho mejor. Entonces como que tiene que hacer lo que él sienta y no dejarse llevar por comentarios ni por presión. Como mucha gente le está diciendo, elige a Chuty”.

La Final Internacional de Red Bull Batalla la puedes seguir en vivo por Redbull.tv, Facebook, Twitch, YouTube y Zapping TV. Además, debes estar atento a las redes sociales de RedGol, ya que estamos cubriendo el evento en Bogotá, Colombia.