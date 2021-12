La Quinta Vergara fue el gran escenario donde se vivió la gran final internacional de Red Bull Batalla, fue una noche llena de duelos bastante intensos entre los 16 freestayler que llegaron a Viña del Mar, para llevarse el cinturón de Red Bull.

El mexicano Mauricio Hernández (Aczino), a punta de punchline y rimas con alusiones a lo que pasa en nuestro país se consagró bicampeón. Dejando en segundo lugar el malagueño Skone. Mientras que el tercer lugar lo obtuvo Gazir de España.

¿Qué dijo Skone sobre el público?

Luego de la competencia todos los participantes se dirigieron a la habitual conferencia de prensa donde varios medios de comunicación nacionales e internacionales, les realizaron diversas preguntas sobre la final en Viña.

El español Skone se refirió al tenso momento que se vivió en plena competencia, mientras un fanatico los insultaba.

Skone declaró que: “yo estaba compitiendo y solo escuchaba a un ser humano insultándome”. También señaló: “lo que más me ha molestado es que no he visto a un niño o a un chico de 20 años. Sino que he visto a un tipo de varios años, con las gafas faltando el respeto a todo el mundo”.

Lo que más le impresionó al español fue que todo el público se estaba comportando excelente menos esa persona, finalmente sacaron al fanatico del recinto, por lo que Skone le mandó un mensaje: “Espero que haya tenido un buen regreso a casa”.