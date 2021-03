FMS Chile jornada 8 | Fecha, hora y canal para ver en vivo los cinco batallones de la FMS Chile

Ya estamos en la octava jornada de la FMS Chile, es decir, solo quedan dos fechas. El tiempo se acaba y no hay certezas sobre nada. La lucha por el campeonato será reñida hasta la novena jornada, misma situación se vive con el descenso, donde hay varios freestylers que dejarán la vida por mantener la categoría.

La última fecha dejó varias novedades. Teorema no sumó puntos y bajó a la séptima plaza. Sino suma en la próxima jornada, el descenso sería una posibilidad. Jokker sumó de a tres y llegó a las 12 unidades con lo que todavía se puede ilusionar con el título. La gran variante se dio en lo alto de la tabla, Nitro cuenta con 15 unidades y es el líder exclusivo tras superar a Pepe Grillo.

Ahora vamos con los cinco batallones que nos entrega esta octava jornada:

Esezeta vs Acertijo

Joqerr vs Tom Crowley

Jokker vs El Menor

Ricto vs Pepe Grillo

Teorema vs Nitro

La fecha está cargadísima de buen freestyle y hay varios batallones que llaman la atención. En el primer duelo, Esezeta tiene la obligación de sumar ya que está en la zona de repechaje. Acertijo en cambio sigue en la lucha por el título, y no puede ceder más terreno. Tom Crowley necesita olvidarse del descenso, en este momento está perdiendo la categoría, mientras que Joqerr se quiere jugar sus últimos cartuchos e ir por el campeonato.

Jokker frente a El Menor es otro duelo con altas expectativas. Jokker sigue sumando unidades lo que lo tiene a tres puntos del líder, quiere el título. Mientras que El Menor, en el último puesto, muestra destellos de poder salvarse, ya que sumó de a dos en la séptima jornada.

Pepe Grillo quiere recuperar el liderato y se mide con Ricto. Este último no tiene mucho por pelear, ya que parece zafado del descenso.

El batallón final es el más esperado, Teorema vs Nitro. Ambos amigos se verán las caras y batallarán por objetivos muy distintos. Nitro va por el título, mientras que Teorema comienza a caer en la zona roja. Emociones no faltarán.



Podrás disfrutar de todo el freestyle del FMS Chile en su octava jornada este domingo 14 de marzo a las 16:00 horas de manera gratuita en el canal de YouTube de Urban Roosters.