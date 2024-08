99 en el Torneo de Plazas: "Voy a darle color y fome no me devuelvo"

Yanko Hidalgo o mejor conocido como 99, es el representa chileno en el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla que se celebrará el sábado 17 de agosto en Argentina y que dará un cupo directo a la Final Internacional de Madrid. El MC nacional pasó por los micrófonos de RedGol en Batallón y dio detalles de lo que será su participación en la competencia de underground más popular del mundo.

Para alcanzar un puesto en esta importante cita, 99 se consagró campeón de Kinta Dimensión tras vencer en la final a Rufián. Llegó a esta batalla decisiva luego de sacarse del camino a estrellas como Teorema, Adesong y Mcmadetuhermana, en una de las corridas más épicas que jamás se hayan visto en nuestras tierras.

“La verdad no lo tenía en consideración. No sabía que se iba a realizar el Torneo Plazas. Tampoco tenía en cuenta ni siquiera que iba a estar en la Nacional. Entonces la idea del Torneo Plazas no se me había pasado por la mente, hasta que supe que los que iban a dar el cupo al Torneo de Plazas eran Kinta Dimensión, que es mi región”, explicó sobre su consagración.

Y agregó que “entonces yo dije tiene que ir alguien de la quinta región, tiene que aprovechar ese espacio y nadie está más ready que yo en la quinta reigión en este momento. Entonces dije que ese cupo tiene que ser mío. Y así fue. Igual me tomó por sorpresa, pero las cosas pasan por algo”.

EXPECTATIVAS EN EL TORNEO DE PLAZAS

Buenos Aires será la sede del mundial del underground que contará con MC’s de la talla de Wolf (campeón del 2022), Jesús LC, Airon, Inmigrante, Lou T, Blackster, Klan, Choque, Navas, Potencia, Ken Zigle, Nolo, Juana, Llaco y Esteban.

El freestyler chileno confía en sus habilidades y no se achica ante nadie. Tiene la posibilidad de asegurar su participación en la Final Internacional antes de competir en la Nacional del 31 de agosto, algo que también le saca presión para demostrar su mejor forma.

Sobre sus expectativas en el Torneo de Plazas, es muy claro: ” Me paro contra el que sea, dónde sea. Nunca he rapeado fuera del país, pero no me va a devolver fome. La mano es ir, ganar. No voy solamente por mí, estoy representando a mi región, estoy representando al país, entonces voy a darle color y fome no me devuelvo”.

Podrás ver en vivo y directo el Torneo de Plazas desde las 15:00 horas de nuestro país en las plataformas digitales de Red Bull Batalla. Además, podrás seguir toda la cobertura por RedGol. ¡No te lo pierdas!