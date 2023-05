Sin hinchas de la U: Comienza la venta de entradas para Santiago Morning vs U de Chile Femenino

La fecha 9 del Campeonato Femenino 2023 se desarrollará este fin de semana. Santiago Morning y Universidad de Chile pondrán la nota alta a la jornada, cuando protagonicen uno de los nuevos clásicos del certamen. El partido está programado para el domingo 28 de mayo a las 15:30 horas.

El estadio Juan Carlos Orellana de Pudahuel albergará el encuentro, que busca definir a las líderes del campeonato. Las Leonas siguen punteras invictas, todavía no conocen de derrotas, y mantienen el 100% de rendimiento en el torneo. Asimismo, si consiguen un triunfo, las bohemias aspiran a quedar segundas.

La mala noticia es que el recinto deportivo no albergará hinchas del equipo visitante. Santiago Morning informó este miércoles la venta de entradas para el nuevo clásico, y en el anuncio especificaron que no podrá haber fanáticos de Universidad de Chile, solamente de la Hinchada Bohemia.

Los boletos están a la venta mediante el sistema Ticketplus y se puede acceder solamente con el rut, por lo que hay limitación para todos aquellos fanáticos de la U que han generado entradas bajo su nombre. La galería local, que será la única que se comercialice, cuesta $5500.

La hinchada de las Leonas comenzó a manifestarse en contra de esta medida casi inmediatamente. “En la final del 2021 éramos más de 9.000 y no pasó nada, cuál es la determinación final para no vender entradas para la U?”, se cuestionó una fanática en Instagram.

“Que pena más grande la determinación, no es justo. El fútbol femenino es un espectáculo hermoso, donde no pasa nada entre barras, además el estadio tampoco es tan pequeño, tiene dos sectores, demás se podría haber organizado. Es una lástima, ya que podíamos demostrar que los seguidores y amantes del fútbol femenino somos muy respetuosos con el rival”, agregó otra. Santiago Morning aún no se refiere a la decisión.