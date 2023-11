Christiane Endler y Olympique de Lyon están dejando claro que sueñan en grande en la UEFA Women’s Champions League. Este miércoles el equipo de la chilena se hizo respetar como local y derrotó por 2 a 0 al SKN St. Pölten para ser las líderes del Grupo B.

En la segunda fecha del torneo y tras haber aplastado al Slavia Praga en el debut por 0 a 9, las Leonas sumaron tres puntos de oro. Y es que como firmes candidatas al título, esperan asegurar la clasificación lo antes posible.

El Olympique de Lyon consiguió el triunfo con Christiane Endler como titular todo el partido. La chilena casi no tuvo trabajo y fue espectadora de lo que hizo su equipo en la cancha.

Christiane Endler y Olympique de Lyon no sueltan el liderato de Champions League

La apertura de la cuenta llegó temprano en el encuentro. Fue a los 4′ minutos de juego cuando Danielle van de Donk puso el 1 a 0 tras un centro al área que conectó con un frentazo letal.

A diferencia del duelo anterior, el Olympique de Lyon tuvo que dar una dura batalla para poder estirar su ventaja. No fue hasta los 47′ del segundo tiempo cuando un autogol de Leonarda Balog les permitió llegar al 2 a 0 que selló el compromiso.

Christiane Endler fue una espectadora de lujo en el terreno de juego. La ganadora del The Best de la FIFA asi no fue exigida y miró a la distancia a sus compañeras conseguir el objetivo.

Con este resultado quedan en el liderato del Grupo B con seis puntos, los mismos que el SK Brann pero con una diferencia de gol a favor importante. Con +11, el equipo de la chilena saca una gran ventaja a su escolta, que tiene +2.

Christiane Endler y Olympique de Lyon quieren dejar en claro que son candidatas al título de la UEFA Women’s Champions League. En la próxima fecha enfrentarán al SK Brann, con el que definirán el liderato del Grupo B.

¿Cuándo ganó Christiane Endler la Champions League con Olympique de Lyon?

Christiane Endler se coronó como campeona de la UEFA Women’s Champions League hace sólo unos años atrás. Fue en la temporada 2021/22 cuando la arquera se consagró en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

¿Cuándo juega el Olympique de Lyon?

Olympique de Lyon se olvida de la UEFA Women’s Champions League y se enfoca en el torneo francés. Este domingo 26 de noviembre desde las 17:00 horas chocan con el En Avant de Guingamp para mantener el liderato.

