Aunque se trate del mismo deporte, el fútbol femenino presenta varias diferencias con respecto al masculino cuando se habla de lesiones.

En ese sentido, hay algunas dolencias físicas que aparecen con mayor frecuencia en las mujeres, como la rotura de ligamentos, dolencias musculares o los esguinces de tobillo.

Ante este panorama, y con una actividad que en Chile particularmente ha ido en crecimiento, es que Clínica Alemana se puso la 10 con una interesante charla sobre lesiones en el fútbol femenino, útil para todos los actores.

“LA REVOLUCIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO” EN CLÍNICA ALEMANA

Bajo el nombre “la revolución del fútbol femenino”, Clínica Alemana lleva adelante esta charla virtual a través de Zoom el próximo martes 4 de julio a las 19:00 hrs.

En ella, especialistas destacados conversarán acerca de las lesiones en el fútbol femenino, su gravedad y como disminuir estas dolencias.

El doctor Gonzalo Fernández, Deportólogo, pertenece al Departamento de Traumatología y Ortopedia, y al Departamento de Medicina Interna de Clínica Alemana será uno de los expositores.

Fernández realizó a especialidad de Sport and Excercise Medicine en The University of Nottingham, Reino Unido.

Otro destacado experto de Alemana Sport, Alex Vaisman, Traumatólogo. Médico jefe de Alemana Sport, pertenece al Departamento de Traumatología y Ortopedia de Clínica Alemana.

Realizó su especialidad en Traumatología y ortopedia en la Universidad Católica, hablarán sobre las lesiones en futbolistas mujeres y otros temas relacionados.

Ellos serán los encargados de responder las dudas de los participantes junto con debatir los temas anteriormente expuestos, como también las inquietudes que nazcan durante la charla.

INSCRIPCIONES PARA “LA CHARLA LA REVOLUCIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO”

Para participar de esta interesante charla, solo debes inscribirte en el formulario del sitio web de Clínica Alemana sin ningún costo.

La invitación para esta charla es para este martes 4 de julio a contar de las 19:00 hrs mediante la plataforma Zoom.