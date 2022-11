Terminó la fecha FIFA de noviembre y la selección chilena femenina sumó un empate a uno y una victoria por uno a cero sobre Filipinas, en los dos amistosos que disputaron. Sin embargo, estas semanas de trabajo estuvieron marcadas por las caras nuevas y por las futbolistas que se reencontraron con el equipo después de un tiempo lejos.

Valentina Navarrete fue una de las jugadoras que entró a la Roja justo de cara a la Copa América Femenina, en la ventana de selecciones anterior, contra Venezuela. Después de ese torneo, no volvió a soltar la titularidad y se hizo del puesto como la puntera izquierda titular del equipo.

La delantera de Santiago Morning aseguró que en la selección se ha sentido "bien, feliz, he estado demostrando cada día y ganando experiencia con cada convocatoria. Eso me hace muy feliz. Yo creo que sí, he venido subiendo cada vez más el nivel y espero seguir subiendo para ser titular".

Respecto a la presente fecha FIFA, donde sumaron una victoria por 1-0 y un empate 1-1, Navarrete considera que el equipo este martes, en general, estuvo "bien. Pudimos afinar ahora un poquito, que llegamos más. Costó un poco hacer el gol pero lo conseguimos, y rescatamos un triunfo que es lo importante".

El repechaje está a punto de llegar y para Valentina es importante que sea con recambio y jugadoras novedosas. "Estamos haciendo una mixtura entre adultas experimentadas y chicas más jóvenes, y se nos está dando muy bien. Hemos creado un lindo equipo y es positivo", destacó.

De todos modos, de cara a un eventual mundial 2023 la juvenil se ilusiona con recibir un llamado de José Letelier para pelear por el cupo a la cita planetaria en febrero próximo en Nueva Zelanda. Al ser preguntada sobre si le gustaría ser nominada, Navarrete fue clara: "sí, totalmente".