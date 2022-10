La FIFA dió a conocer la fecha del sorteo del repechaje de la Copa del Mundo Femenina Australia & Nueva Zelanda 2023, en esta ceremonia la selección chilena conocerá a sus próximos rivales para obtener uno de los tres cupos al mundial. A continuación te compartimos cuándo es la fecha del sorteo.

¿Cuándo es el sorteo del repechaje al Mundial Femenino?

Este viernes 14 de octubre a las 7:00 horas de Chile, la FIFA realizará el sorteo para el repechaje que dará tres boletos al Mundial de Australia & Nueva Zelanda 2023.

¿Dónde ver el sorteo del repechaje al Mundial 2023?

Si deseas ver el sorteo y en qué grupo participará la Roja haz clic AQUÍ.

¿Qué selecciones participarán en el repechaje?

Las selecciones femeninas que participarán y buscarán quedarse con los cupos al mundial son las siguientes:

Camerún.

Chile.

China Taipei.

Haití.

Panamá.

Papúa Nueva Guinea.

Paraguay.

Portugal.

Senegal.

Tailandia.

¿Cómo es el sorteo del repechaje?

El repechaje tendrá tres grupos el A, B y C, y el orden en que se extraigan las pelotas del bombo 1 definirá qué grupo encabezará cada una de las cuatro selecciones. La primera bola será cabeza de serie del grupo A, la segunda del grupo B, la tercera y la cuarta del grupo C. Cabe señalar que no pueden compartir dos selecciones que provengan de una misma confederación el mismo grupo, es decir la Roja no podría compartir grupo con Paraguay.

¿Cómo llegó la Roja al repechaje?

Tras participar en la Copa América Femenina y quedarse en el quinto puesto, luego de vencer a penales a la selección de Venezuela la Roja aseguró el cupo del repechaje para el Mundial del próximo año. Este repechaje se jugará desde el 17 al 23 de febrero y sólo dará tres cupos a la cita mundialera.