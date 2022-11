La jugadora de la Universidad de Chile está nominada en tres categorías: The Best, Mejor Extranjera en Chile y Mejor Delantera.

Faltan 14 días para la ceremonia de los Premios FutFem 2022 presentados por Unimarc. El 5 de diciembre será la fecha en que se realizará la ceremonia de entrega de los premios en la Casa de la Cultura de la Comuna de Ñuñoa.

Este año serán 14 las categorías que se premiarán en la gala del fútbol femenino y serán las siguientes: The Best, presentado por Unimarc; Mejor Arquera, Mejor Defensa Central, Mejor Lateral, Mejor Volante, Mejor Delantera, Mejor Gol, presentado por Latam; Mejor DT, Mejor Extranjera en Chile, Premio Revelación Christiane Endler, Mejor Trayectoria, presentado por Caja Los Andes; Mejor Jugadora del Ascenso Femenino, Mejor Comunicadora y Mejor Jugadora del Fútbol Formativo.

Las votaciones continúan abiertas y para participar, solo debes ingresar al sitio web de Contragolpe, llenar tus datos y elegir a tus favoritas. Además, con tu voto podrás ganar una de las dos invitaciones dobles para asistir a la gala.

Una de las jugadoras que ha tenido una gran temporada y que está nominada a más de un premio, es Rebeca Fernández de la Universidad de Chile. En RedGol Fem pudimos conversar con la delantera de las Leonas que es candidata para ganar el premio The Best, Mejor Delantera y Mejor Extranjera en Chile.

"Estoy muy contenta la verdad, de esta manera uno sabe que está haciendo bien las cosas y me motiva a seguir trabajando para seguir mejorando", aseguró la paraguaya que además fue la máxima goleadora de la Copa Libertadores Femenina 2022 con cinco anotaciones.

Sobre cómo ha sido su temporada, la ex jugadora de Santiago Wanderers comentó que "creo que ha sido un buen año para mí. Como dices, aún no termina, sin embargo siento que voy por un buen camino, y sin duda alguna, quiero terminar de la mejor manera el año".

Rebecrack, como la llaman las y los hinchas de la U, es muy querida no solo por la fanaticada azul, sino que su calidad también es reconocida por hinchas de otros equipos: "valoro muchísimo que la gente reconozca el trabajo qe hago. Ellos me hacen saber que estoy haciendo bien las cosas y para mí es algo lindo porque me motiva para conseguir mis metas".

Finalmente Rebeca Fernández se refirió a la realización de los Premios FutFem por segundo año consecutivó y declaró que "es algo maravilloso. El sentir que hay personas que valoran nuestro esfuerzo y trabajo, de verdad que es hermoso".