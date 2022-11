Olympique Lyon de Tiane Endler busca su primer triunfo en Women's Champions League vs Zurich

Las campeonas vigentes de la Women's Champions League, Olympique de Lyon, no están teniendo una buena participación en la temporada 2022/23 del torneo internacional. El equipo donde milita Christiane Endler todavía no suma victorias después de las primeras dos fechas de la fase de grupos: perdieron 5-1 ante Arsenal y empataron 1-1 vs Juventus.

Esta semana se retomará la competencia de la Liga de Campeonas Femenina de Europa, y las francesas buscarán su primera victoria de la temporada cuando visiten al FC Zurich. El partido se disputará este jueves 24, desde las 14:45 horas, en el LIPO Park Schaffhausen de Suiza.

El Lyon confirmó la lista de nominadas para el viaje a Schaffhausen, una ciudad que queda a 50 km de distancia de Zúrich. Christiane Endler fue convocada y todo apunta a que la capitana de la selección chilena femenina saldrá como titular para enfrentar a las suizas este jueves.

En su último partido, Tiane fue titular y tuvo muy poca participación en la victoria por 1-0 ante Le Havre AC, por la fecha 8 de la liga de Francia. Es más, desde el empate ante la Juventus el pasado 27 de octubre, la chilena solo recibió un gol: de Filipinas en la fecha FIFA con la Roja Femenina.

Por otro lado, el FC Zurich viene de tres victorias consecutivas en el torneo local luego de la derrota a manos del Arsenal en la Women's Champions League. Marchan segundas en la tabla de la Liga Femenina de Suiza, con 18 puntos, seis triunfos y dos victorias.

El partido entre Olympique de Lyon será el que abra la fecha 3 de la fase de grupos para el grupo C, para darle paso a Juventus vs Arsenal desde las 17:00 horas del jueves 24, en el Juventus Stadium.