El análisis de la Federación de Fútbol de Chile, una vez que terminó la Copa América Femenina y la selección chilena quedó en el quinto puesto, determinó que José Letelier debía seguir como entrenador. Pese a no lograr la meta, que era clasificar directo al mundial 2023, la plana mayor decidió que el seleccionador nacional continuara.

Pero según reveló Pablo Milad este martes, la permanencia de Letelier sigue en tela de juicio y aún no está descartado que el Pulpo se vaya. En entrevista con radio ADN, el presidente de la ANFP aseguró que volverá a tener una reunión con Francis Cagigao, director deportivo de las selecciones chilenas, para determinar si el proceso sigue o no.

"Nosotros estuvimos en una reunión con Cagigao, donde yo me he entrevistado con José Letelier y me he entrevistado con Tiane. Ahora me toca entrevistarme con Cagigao, que ha hecho un análisis completo de lo que fue de la participación de Chile, los procesos que se han cumplido o que no se han cumplido y también lo que pasa en el camarín", explicó Milad.

El presidente también se refirió al tema de Christiane Endler, quien no defendió la continuidad de Letelier posterior a la Copa América. Milad explicó que Tiane solicitó una reunión con él para hablar sobre el técnico de la Roja femenina, pero que todo quedó ahí.

"Ella ha pedido hablar conmigo, pero no fue una situación que yo le hice. Ella quería hablar conmigo", explicó esta vez. Hace unas semanas, Milad confesó que la molestia de la mejor arquera del mundo era algo 'emocional', ya que no confirmó las críticas al técnico en esa reunión.

De momento, la única certeza que tiene la selección chilena femenina adulta, es que no utilizarán la fecha FIFA de septiembre y pasarán de largo hasta octubre para comenzar la preparación del repechaje a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023, que se jugará en febrero del próximo año en Auckland.