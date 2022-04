Tres de los cuatro partidos de la selección chilena femenina en la Copa América se jugarán en Cali. El último, no obstante, será en Armenia.

La Copa América Femenina 2022 está pronta a comenzar. Entre el 8 y el 30 de julio, en tres distintas ciudades de Colombia, se disputará la novena versión del certamen continental, que dará tres cupos directos al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, además de dos cupos al repechaje y premio económico.

El sorteo del torneo destinó a la Roja Femenina al grupo A. Allí, sus rivales serán Colombia, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Al mismo tiempo, en el grupo B se encuentran Brasil, Argentina, Venezuela, Perú y Uruguay. Y la Conmebol ya definió las sedes y el calendario del certamen.

Por su parte, el grupo A jugará toda la fase inicial en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, excepto un partido. A su vez, el grupo B fue destinado al estadio Centenario en Armenia, salvo un partido. ¿Cuál? El último de la fecha 5 tendrá intercambio de las sedes para disputar los encuentros en paralelo.

La selección chilena femenina tendrá libre en la fecha 1 y debutará el lunes 11 de julio a las 17:00 (hora de Chile) ante Paraguay. En la siguiente jornada, el rival será Ecuador, y el partido fue programado para las 20:00 horas el jueves 14 de julio. La J4, además, se disputará el domingo 17 y el rival será Bolivia, desde las 17:00.

Sin embargo, en la fecha 5 toca la primera salida del Valle del Cauca. El partido frente a Colombia se disputará en en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, desde las 20:00 horas del miércoles 20 de julio.

La fase final disputará los partidos claves (1A vs 2B y 2A vs 1B, además de la Gran Final) en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. No obstante, Armenia recibirá el duelo que definirá a la quinta y sexta, y también el que enfrentará a los dos países que pierdan.