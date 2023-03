El partido que jugaron Deportes La Serena y Rangers el pasado lunes 6 de marzo por la fecha 4 del Ascenso Betsson, que terminó con un empate 0-0, para muchos fue una simple anécdota. Sin embargo, para Javiera Montecinos fue un día especial. Ese día se convirtió en la primera mujer que dirige la transmisión de un partido en TNT Sports.

Originalmente las transmisiones son remotas, por lo que la directora debía coordinar con los cámaras, que estaban en el estadio La Portada, y también con los equipos de producción que estaban levantando la transmisión. En conversación con RedGol Fem, Montecinos explicó cuán especial fue este día.

"Fue un desafío para mí, pero sabía que podía hacerlo. El nerviosismo de fallar era constante, y más aún porque por ser mujer todos los ojos estarían puestos en la transmisión. El hecho de tener que tomar el lugar de directores que llevan años me motivó a acercarme y pedir consejos", comenzó.

Javiera Montecinos, sin embargo, tuvo una transmisión exitosa. "La disposición de ellos fue completa me sentí apoyada por gente que conocía sólo por fonos. Estoy agradecida la verdad del equipo de mis compañeros de dirección. El apoyo ha sido fundamental y estoy agradecida de eso", agregó.

La primera directora de transmisiones en TNT Sports lleva dos años trabajando en el canal y explicó que "empecé como asistente siempre apoyando a mis compañeros directores sin tener conocimiento de cómo utilizar un switch. Desde pequeña mi sueño era trabajar en la TV, me llamaba la atención cómo se realizaban los programas".

Para Montecinos, "lo que más me gusta de dirigir transmisiones deportivas es la adrenalina que me provoca cada partido, el hecho que todo pueda pasar. Tener que estar preparada para mostrarle al público lo que quiere ver. La precisión al pinchar los botones sin espacio a la duda. El compañerismo es fundamental y me encanta el hecho de poder confiar en el equipo que me toca, ya que siempre varía".

El fútbol es su pasión y, definitivamente, fue cumplir un sueño dirigir el partido entre granates y rojinegros. "Desde pequeña fui hábil para los deportes y participé constantemente en los grupos deportivos del colegio y ya más grande en la universidad. Actualmente formo parte de un equipo de futbolito mixto que creamos con amigas. Amo el fútbol, me llena de energía y pasión", cerró Javiera.