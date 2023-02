La arquera y capitana de la selección chilena, Christiane Endler, busca revalidar el premio The Best que ganó el año pasado en la ceremonia que se realizará este lunes en Suiza.

A dos días de la ceremonia de entrega del Premio The Best que se realizará este lunes 27 de febrero en Francia, la portera y capitana de la Roja femenina conversó con el diario británico The Guardian y habló acerca de sus expectativas con la premiación, donde también se refirió al buen nivel de sus contendoras.

Christiane Endler señaló que Ann-Katrin Berger del Chelsea y Mary Earps del Manchester United "han tenido muy buenas temporadas en general. Creo que son competidoras muy dignas y es una elección difícil. Pero para mí estar allí y representar a las mujeres latinoamericanas es lo más importante".

Tiane también repasó la realidad del fútbol femenino chileno que esta semana cayó ante Haití por el repechaje mundialista: "Las niñas deben tener el mismo entrenamiento que los niños desde el principio para que el juego femenino se vuelva más atractivo para las marcas y genere más ingresos". Cabe mencionar que hasta esta entrevista, aún no se oficializaba la salida del técnico José Letelier como entrenador de la selección femenina.

Sin embargo, Endler también destacó la labor que realiza la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) y recalcó que "el mayor impacto con la Anjuff es tener a alguien que represente tus valores como jugadora y que pelearán por ti. No es fácil para las futbolistas pelear por ellas mismas. Ahora, está en los clubes respetar las condiciones laborales de ellas. Creo que es un gran paso y esperamos que sea el inicio de algo grande en el fútbol chileno".

Por ahora la capitana de la Roja femenina volverá a competir con el Olympique de Lyon en la liga francesa mañana ante el Bordeaux a las 10:45 de Chile. La ceremonia del FIFA The Best, en tanto, será este lunes en la sede del ente rector del fútbol mundial en Zurich. En esta séptima edición el lapso de tiempo a tomar en cuenta es entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022, fecha en que finalizó la Copa del Mundo de Qatar.