Este martes terminaron las clasificatorias de UEFA de cara al Mundial Femenino Australia & Nueva Zelanda 2023. Irlanda y Suiza consiguieron los cupos directos a la Copa del Mundo, mientras que Portugal cayó al repechaje, donde podría cruzarse con la selección chilena femenina, según lo que defina el sorteo del 14 de octubre.

Las irlandesas derrotaron por 1-0 a Escocia y entraron por primera vez en su historia a una cita planetaria. Sin embargo, esta hazaña quedó empañada luego de la difusión de un video en que el plantel, dentro del camarín, cantaba una canción que apoya al Ejército Republicano Irlandés (IRA).

"Oh, ah, up the RA", expresaba la canción. ¿El problema? El IRA fue desarticulado a fines de los '90, tras ser declarado como un grupo terrorista nacionalista, puesto que buscaba la reunificación con Irlanda del Norte y estuvo involucrado en la guerra con Gran Bretaña hasta el Acuerdo del Viernes Santo, firmado en 1998, y que puso fin al conflicto armado que se extendió por casi 30 años, que definió que Irlanda del Norte sería parte del Reino Unido y la República de Irlanda sería independiente.

El apoyo al Ejército Republicano Irlandés causa problemas aún dentro de la sociedad, ya que aún se viven coletazos de la guerra que vivieron hasta principios de 1998. Muchos condenan que hayan estado involucrados en la muerte de tantas personas (1800) mientras se desarrollaba este conflicto étnico, que fue casi una guerra civil.

Vera Pauw, seleccionadora de Irlanda, se disculpó por lo ocurrido en la polémica celebración. "Pedimos perdón desde el fondo de nuestros corazones con cualquiera que se haya sentido ofendido por el contenido de las celebraciones posteriores al partido. Revisaremos esto con las jugadoras y les recordaremos sus responsabilidades al respecto", comenzó.

"Hemos hecho algo que lastimó a mucha gente y no es excusa que no quisiéramos hacer daño a nadie. No es excusa que lo estuviéramos celebrando. Está mal, no deberíamos haberlo hecho y nunca lo volveremos a hacer", agregó Pauw, quien lamentó el daño provocado luego de la difusión del video.

La Asociación de Fútbol de Irlanda pidió disculpas públicas y provocó que tanto el ministerio de Relaciones Exteriores irlandés, como los representantes de partidos políticos de Irlanda del Norte, trataran el tema en una reunión de carácter urgente, que concluyó que disculparse no era suficiente.

"Tiene que haber un reconocimiento real sobre lo que se dijo, no una disculpa blanda donde no se afirma por qué cantar canciones glorificando a la IRA es ofensivo. Claramente no es lo suficiente", expresó Lorna Myth, del partido Voz Unionista Tradicional de Irlanda del Norte.