La defensora venezolana terminó su vínculo con el Cacique y su no continuidad sorprendió a los hinchas albos.

Colo Colo sumó una nueva salida del plantel de cara a la presente temporada. El equipo Albo, además de desearle éxito a Nicole Gutiérrez, despidió y agradeció a Anabel Guzmán por su entrega durante los poco más de cinco años que defendió la camiseta blanca. La jugadora venezolana ganó el título del Torneo de Clausura 2017 y el de la temporada pasada.

La historia de Anabel Guzmán en Colo Colo partió en noviembre del 2016, pues la entonces jugadora del Caracas Fútbol Club, llegó a Macul en calidad de préstamo para reforzar al equipo en la Copa Libertadores de ese año que se jugó entre el 6 y el 20 de diciembre con sede en Uruguay.

En su arribo a Chile, la futbolista declaró que "me siento muy contenta con esta una nueva experiencia y la verdad es un bonito y una excelente oportunidad de seguir creciendo como jugadora y persona. Colo Colo es un club con mucha historia futbolística y es un equipo reconocido en el fútbol femenino acá en Chile, es el mejor de la liga y cuenta con muy buenas jugadoras tanto en la categoría mayor como en la Sub-17”, dijo al sitio web Fútbol Femenino de Venezuela en 2016.

Para esa Copa Libertadores, el Cacique quedó eliminado en la fase de grupos, pues clasificaba a semifinales el mejor segundo de los tres grupos y Colo Colo quedó en el segundo puesto con 5 puntos, mientras que Estudiantes de Guárico de Venezuela sumó 6 unidades. Guzmán volvió a su país, no obstante, para el segundo semestre del 2017, la venezolana volvió a Colo Colo y ese año ganó el Clausura visitiendo la camiseta alba.

En su despedida, Ana escribió que "hoy termino un ciclo maravilloso en el club más grande de Chile, Colo Colo. Me voy muy contenta y a la vez con tristeza. Contenta por los logros alcanzados, amistades conseguidas y aprendizajes adquiridos; triste y un poco decepcionada por cosas que el club más grande de Chile debe de mejorar sí o sí para ir en pro y mejora del fútbol femenino".

"No me queda más que agradecer por el tiempo compartido y las experiencias vividas. Para mí fue un honor mojar la camiseta y dejar todo en la cancha por mi querido Colo Colo y con esto quiero agradecerle a la hinchada más maravillosa y con mas aguante de Chile, a todos los colocolinos y colocolinas muchas gracias por el apoyo incondicional que me brindaron, los llevaré siempre presentes", cerró Anabel.