Los argentinos están bravos con Gary Medel. A pesar de que todo el equipo de Boca Juniors tiene un bajo rendimiento, la prensa la agarró contra el Pitbull y lo apunta como si fuera el único responsable del mal momento del equipo.

Sin embargo el DT Diego Martínez no sucumbe ante la presión y piensa mantener a Medel como titular para el duelo del jueves ante Cruzeiro, válido por la Copa Sudamericana.

Además tendrá compañero nuevo de zaga, ya que el grandote Cristián Lema está recuperado tras una lesión. Por eso ambos formarán la dupla de centrales ante los brasileños.

“El Carnicero se metió en el fondo para acompañar a Gary Medel, quien no viene teniendo un buen nivel (ni en el medio ni atrás), pero que por lo pronto seguirá como titular”, aseguró Olé, tirándole la mala onda al Pitbull.

Gary Medel vive un momento opaco en Boca Juniors

Medel no logra afirmarse en Boca

Luego de dejar Vasco da Gama, Gary Medel no ha tenido semanas fáciles en Boca Juniors. Primero no alcanzó a ser inscrito para jugar en Copa Sudamericana contra Always Ready, por lo que tardó su debut.

Luego, en el torneo argentino, suma muchos empates desde su regreso: ante Defensa y Justicia, Instituto, Barracas Central e Independiente de Rivadavia, el fin de semana pasada. Sólo pudo celebrar ante Banfield, en la victoria 3-0.

En el ámbito internacional tendrá su debut tras el regreso a Boca, por lo que espera callar muchas bocas y demostrar que sigue teniendo un nivel importante para jugar en uno de los grandes de América.