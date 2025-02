Prensa argentina espera lo peor para Williams Alarcón tras lesión en Boca: “Señales evidentes de…”

Más importante que la Champions League, así es la Copa Libertadores de América, por eso todos los equipos de la Conmebol sueñan con levantarla.

Uno de los grandes candidatos a ganar el torneo continental es Boca Juniors, que se reforzó con todo para la temporada 2025, sin embargo tuvo un debut para el olvido en el certamen internacional.

El equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón, que fueron titulares, cayó en su visita a Alianza Lima, en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. La presencia de los argentinos en los grupos quedó en entredicho.

Williams Alarcón se puede perder la revancha con Alianza Lima

El partido fue muy malo para Boca, peor aún para Williams Alarcón, que terminó lesionado el encuentro en Lima y todo apunta a que se perderá la revancha en La Bombonera.

En Olé hablaron del volante formado en Colo Colo y señalaron que su lesión es muscular y su presencia en la revancha del martes 25 de febrero es complicada.

“El ex Huracán fue reemplazado a los 44 minutos del segundo tiempo. A todas luces, un cambio que si no fuera por una razón física, el DT no hubiera hecho. Pero el chileno no podía seguir por una molestia en el gemelo izquierdo que lo obligó a salir de la cancha. Y lo peor fue su reacción apenas se sentó en el banco de suplentes a esperar que termine el partido”, indicó el citadio medio.

Boca no pudo ante Alianza Lima. Foto: Imago

Luego, explicaron que “cuando el cartel indicó el cambio por Mateo Mendia, el chileno primero salió caminando con mucho dolor y luego, cuando se sentó, se lo vio con lágrimas en los ojos. Los médicos se acercaron de inmediato, pero el rostro del jugador hablaba por sí solo. Señales evidentes de que puede tratarse de una lesión muscular que lo deje afuera de la revancha”.

Williams Alarcón tiene que realizarse estudios para ver la cuantía de su lesión. Sufre Fernando Gago y de paso Ricardo Gareca.

