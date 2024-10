Paulo Díaz ha causado, sin quererlo, una enorme polémica en Argentina. Luego de la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro, el defensor ha sido blanco de críticas por una insólita razón.

Luego del pitazo final, el chileno se le vio muy triste y hasta llorando. Sin embargo, para los hinchas fue más importante que intercambiara camiseta con Eduardo Vargas, su compañero en la selección, al punto de hasta pedir su salida. Una situación que hizo estallar a Marcelo Barticciotto.

El ídolo de Colo Colo y hoy comentarista deportivo sorprendió a todos con una furiosa reacción por lo ocurrido con el zaguero. De hecho, hasta el gritó a uno de sus colegas en ESPN, debiendo ser calmado.

Marcelo Barticciotto golpea la mesa por críticas a Paulo Díaz

Las críticas a Paulo Díaz por haber intercambiado camiseta con Eduardo Vargas no le gustaron nada a Marcelo Barticciotto. Este miércoles el ex 7 de Colo Colo se refirió a la situación y, si bien no compartió lo hecho por el defensor, lo que nadie esperaba era su reacción.

Paulo Díaz y River Plate dicen adiós a la Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas.

El hoy comentarista remarcó que no está en contra de que lo hiciera, pero no debió ponérsela en la cancha. “No sólo cambió, sino que se la puso. A los hinchas no les gustó. Nosotros lo podemos discutir, pero a los hinchas no le gusta”.

En esa misma línea, Marcelo Barticciotto evitó darle la razón. “No le doy el favor a nadie. Si los jugadores saben que esto molesta, que te la cambien en el camarín si igual la puedes cambiar“.

Pero al escuchar al periodista Sebastián Esnaola decir que los seguidores de River Plate le dieron color, comenzó con su furiosa visión. “Colorete no. Puedo hablar de un caso. Yo cuando perdía no cambiaba camiseta, pero va en cada uno”, lanzó con todo.

El 7 del pueblo no se quedó ahí y enfatizó en que el zaguero no estaba para nada contento por la eliminación como muchos han intentando señalar al otro lado de la cordillera. “Después te encuentro afuera y me la das. Eso va en cada uno. No digo que no lo tenga que hacer. Salió llorando, no es que no lo sintió“.

Fue ahí cuando Sebastián Esnaola dijo que “da lo mismo” lo que hizo, provocando el grito del ex delantero. “Tú lo dices, estamos todos diciendo lo contrario“, disparó ante el silencio de todos los presentes.

Finalmente, el periodista lo encaró por su minuto de furia, le pidió calmarse y también respetar su visión. “Grité mucho, eso lo acepto. No es enojo”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Paulo Díaz esta temporada?

Luego del duelo ante Atlético Mineiro, Paulo Díaz llegó a un total de 40 partidos oficiales esta temporada con River Plate. En ellos ha marcado dos goles, no registra asistencias y alcanza los 3.450 minutos dentro del campo.

¿Cuál es el próximo partido de River Plate?

River Plate ahora se enfoca en el plano local y se prepara para su regreso al torneo argentino. El día sábado 2 de noviembre desde las 18:00 horas los Millonarios reciben a Banfield.