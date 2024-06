Una polémica de aquellas se armó al interior de la selección de Ecuador a pocos días de la Copa América 2024. Es que la derrota por 1-0 ante Argentina pasó a segundo plano por la capitanía de Hernán Galíndez.

El ex Universidad de Chile recibió la cinta de Enner Valencia y provocó el estallido de históricos de la Tri. “No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra Selección. Eso es más doloroso que la derrota”, apuntó Antonio Valencia.

Pese a que Galíndez fue de los puntos más altos ante la albiceleste de Lionel Messi, en Ecuador no perdonaron que fuese capitán. A tal punto que otro histórico como Jefferson Montero reveló las consecuencias de esta decisión.

“Lamentablemente lo sabía de un principio. Lo hablé con Antonio. Es muy triste, teniendo a Moisés Caicedo o Piero Hincapie. Es una pena que alguien del extranjero nos represente”, apuntó de entrada.

La crisis por Hernán Galíndez

Tras ello, el ex Villarreal, Real Betis y Swansea City entre otros, detalló la crisis interna que se puede crear a pocos días de la Copa América. “Me imagino que deben estar muy triste dentro del equipo. Ayer vi el primer tiempo y luego me fui a jugar papel. Me dio pena por mis compañeros”, recalcó.

La historia de Montero al ver la capitanía de Hernán Galíndez

¿Y sobre el desempeño de Hernán Galíndez? Aunque fue figura, Montero reconoció que solo vio unos minutos y hasta se desencantó de su selección. “Es un momento difícil pero se puede sacar adelante. Espero que de arriba hagan su autocrítica. Ecuador tiene para hacer cosas importantes. Ví solo el primer tiempo y me fui a jugar pádel. Estaba muy enojado por mis ex compañeros”, sentenció.